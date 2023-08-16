الحدود الدنيا للتقديم في جامعة الجيزة الجديدة (NGU)

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة NGU، برئاسة الدكتور أحمد سامح فريد، المصروفات الدراسية والحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة للعام الدراسي 2024/2023.

وتضم جامعة الجيزة الجديدة 8 كليات وهم الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، إدارة الأعمال والمالية، السياسة والاقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، الفنون الجميلة.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، فبلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري ٨٠٪، طب الأسنان ٧٨٪، الصيدلة ٧٢٪، الهندسة ٦٨٪، تكنولوجيا المعلومات ٦٢٪، إدارة الأعمال والمالية ٥٥٪، السياسة والاقتصاد ٥٥٪، الفنون الجميلة ٥٥٪.

مزايا الدراسة في جامعة الجيزة الجديدة

وتتميز برامج الطب بجامعة الجيزة الجديدة (NGU) (الطب البشري والأسنان والصيدلة) بكونها أحد أقوى البرامج التعليمية الطبية على مستوي العالم، و ذلك من خلال تعاون الجامعة الأكاديمي مع جامعة University College London (UCL) والتي تصنف كواحدة من أفضل 10 جامعات على مستوى العالم.

كما تتمتع جامعة الجيزة الجديدة NGU بعيادات ومختبرات ذات معايير عالمية ومزودة بأحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية لتوفير تجربة عالمية متكاملة وتدريب عملي مبكر للطلاب والذي يبدأ منذ السنوات الأولي للدراسة.

وتهتم جامعة NGU بالبحث العلمي حيث يتوفر بالجامعة مركز أبحاث كبير، كما تهتم الجامعة ايضا بالنشر العلمي.

كما توفر الجامعة برنامج صيدلة فريد ومتميز حيث يقوم بالتركيز على الصيدلة الإكلينيكية التي يبدأ تدريسها منذ العام الدراسي الأول ويمثل حوالي 30% من المنهج الدراسي.



فيما تمنح كلية الهندسة بجامعة الجيزة الجديدة برنامج الهندسة، بالتعاون الأكاديمي مع جامعة University College London (UCL)، خلال 8 فصول دراسية فقط، ويشمل العديد من البرامج الهندسية المطلوبة بشكل كبير في سوق العمل المحلي والدولي، مثل الهندسة المعمارية، وهندسة الحاسبات والاتصالات والأنظمة الذاتية، والهندسة الميكانيكية. و تتميز هذه البرامج بتخصصاتها المتطورة و المواكبة للعصر الحديث والتطورات المستمرة في المجال الهندسي مثل التصميم المستدام، والمباني الذكية، والاتصالات، والأنظمة المستقلة.

أما بالنسبة لكلية إدارة الأعمال والمالية، وكلية السياسة والاقتصاد بالتعاون الأكاديمي مع جامعة King’s College London، فتوفر جامعة الجيزة الجديدة تجربة غنية ومميزة لطلابها وذلك من خلال برامجها المصنفة عالميًا، واستخدام طرق التدريس الحديثة من خلال أنشطة تعليمية متعددة و ندوات مستمرة تضم ضيوفًا و متحدثين بارزين ذو خلفية أكاديمية ومهنية كبيرة.

ويضم برنامج إدارة الأعمال والمالية عدة تخصصات وهى المحاسبة، وريادة الأعمال والإبتكار، والمالية والبنوك، وإدارة الموارد البشرية، والأعمال التجارية العالمية، بالإضافة إلى التسويق.



أما كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الجيزة الجديدة توفر منهج قوي ذو ثلاث تخصصات مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والسريع، وهى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، علوم الكمبيوتر، المعلوماتية الحيوية، حيث تعد جامعة الجيزة الجديدة احدى الجامعات القليلة التي توفر مسارًا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وتمنح كلية تكنولوجيا المعلومات الفرصة لطلابها لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة نبراسكا، أوماها، بالولايات المتحدة الامريكية، كما توفر الفرصة لطلابها دراسة السنة الأخيرة من البرنامج بجامعة أوتاوا بكندا، ثم التسجيل التلقائي في برنامج ماجيستير مدته عام واحد بنفس الجامعة.

وتقبل كلية تكنولوجيا المعلومات طلاب الثانوية العامة من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة أو ما يعادلهما.



و تعد كلية الفنون الجميلة بجامعة الجيزة الجديدة المؤسسة التعليمية الوحيدة ذات المكانة المرموقة للفنون في غرب القاهرة، و يتميز برنامجها بكونه برنامج عالمي يتم تدريسه بطريقة مبتكرة ومشوقة من خلال زيارات و أنشطة تعليمية مستمرة طوال العام.



وتوفر كلية الفنون الجميلة العديد من البرامج منها برنامج التصميم الداخلي، وبرنامج التصميم الجرافيكي، وبرنامج تصميم الأزياء.

ويعتمد النظام التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة NGU على أحدث الطرق التعليمية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل المستقبلي، تعمل على إعداد خريج جامعي مُطلع ومدرب على الحياة العملية محليًا ودوليًا، وذلك من خلال إستخدام أساليب تدريس تعتمد على التدريب العملي المبكر، و إقامة الندوات و المحاضرات و المؤتمرات بشكل دائم و بمشاركة أفضل المتخصصين المهنيين و الأكاديميين المحليين و الدوليين.

وتوفر الجامعة العديد من البرامج لطلاب الجامعة مثل برامج دراسة فصل الدراسي بالخارج، و برامج التدريب المهني سواء في مجال التدريس بالجامعة أو داخل الشركات العالمية، هذا بالإضافة إلي تدريب الطلاب على طرق ونظم الاختبارات الدولية والتي تفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

كما أعلنت جامعة الجيزة الجديدة (NGU) عن مصاريفها الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك للطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة.

مصروفات كليات الجيزة الجديدة

بلغت الرسوم الدراسية لكلية الطب البشري 210،000 جنيه بالإضافة إلى 1000 دولار، وكلية طب الأسنان 195،000 جنيه بالإضافة إلى 1000 دولار، وكلية الصيدلة بلغت الرسوم الدراسية فيها 123,600 جنيه بالإضافة إلى 500 دولار، وكلية إدارة الأعمال والمالية بلغت الرسوم الدراسية 180,000 جنيه.

كما بلغت الرسوم الدراسية لكلية السياسة والاقتصاد 127,950 جنيه بالإضافة إلى 750 دولار، والرسوم الدراسية لكلية تكنولوجيا المعلومات 154,400 جنيه، وبلغت الرسوم الدراسية لكلية الهندسة 152,250 بالإضافة إلى 750 دولار، وكلية الفنون الجميلة بلغت رسومها الدراسية 156,750 جنيه بالإضافة إلى 750 دولار.

وأكدت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال عدة خطوات وهى، زيارة الموقع الالكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة وهي 1500 جنيه من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

كذلك إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما يمكن إرسال نسخ الكترونية من المستندات عبر الاستمارة الالكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، كما أنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة ، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الالكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/ .

وأشارت الجامعة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.

يذكر أن جامعة الجيزة الجديدة NGU تعمل بالتعاون الأكاديمي مع اثنين من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهم University College London (UCL) و King’s College London.