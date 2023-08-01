جامعة الجيزة الجديد تعلن عن كلياتها وبرامجها وشراكاتها العالمية

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة NGU، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، عن كلياتها وبرامجها والشراكات العالمية مع كبرى الجامعات في العالم، وكذلك برامج التبادل الطلابي، إذْ تضم الجامعة 8 كليات وهم الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، إدارة الأعمال والمالية، السياسة والاقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، الفنون الجميلة.

تتميز برامج الطب بجامعة الجيزة الجديدة (NGU) (الطب البشري والأسنان والصيدلة) بكونها أحد أقوى البرامج التعليمية الطبية على مستوي العالم، و ذلك من خلال تعاون الجامعة الأكاديمي مع جامعة University College London (UCL) والتي تصنف كواحدة من أفضل 10 جامعات على مستوى العالم.

كما تتمتع جامعة الجيزة الجديدة NGU بعيادات ومختبرات ذات معايير عالمية ومزودة بأحدث الأدوات والوسائل التكنولوجية لتوفير تجربة عالمية متكاملة وتدريب عملي مبكر للطلاب والذي يبدأ منذ السنوات الأولي للدراسة.

تهتم جامعة NGU بالبحث العلمي إذْ يتوفر بالجامعة مركز أبحاث كبير، كما تهتم الجامعة أيضًا بالنشر العلمي.

كما توفر الجامعة برنامج صيدلة فريد ومتميز، إذْحيث يقوم بالتركيز على الصيدلة الإكلينيكية التي يبدأ تدريسها منذ العام الدراسي الأول ويمثل حوالي 30% من المنهج الدراسي.

تمنح كلية الهندسة بجامعة الجيزة الجديدة برنامج الهندسة، بالتعاون الأكاديمي مع جامعة University College London (UCL)، خلال 8 فصول دراسية فقط، ويشمل الكثير من البرامج الهندسية المطلوبة بشكل كبير في سوق العمل المحلية والدولية، مثل الهندسة المعمارية، وهندسة الحاسبات والاتصالات والأنظمة الذاتية، والهندسة الميكانيكية.

تتميز هذه البرامج بتخصصاتها المتطورة والمواكبة للعصر الحديث والتطورات المستمرة في المجال الهندسي، مثل: التصميم المستدام، والمباني الذكية، والاتصالات، والأنظمة المستقلة.

بالنسبة لكلية إدارة الأعمال والمالية، وكلية السياسة والاقتصاد بالتعاون الأكاديمي مع جامعة King’s College London، فتوفر جامعة الجيزة الجديدة تجربة غنية ومميزة لطلابها وذلك من خلال برامجها المصنفة عالميًا، واستخدام طرق التدريس الحديثة من خلال أنشطة تعليمية متعددة و ندوات مستمرة تضم ضيوفًا و متحدثين بارزين ذو خلفية أكاديمية ومهنية كبيرة.

يضم برنامج إدارة الأعمال والمالية تخصصات عدة: وهى المحاسبة، وريادة الأعمال والابتكار، والمالية والبنوك، وإدارة الموارد البشرية، والأعمال التجارية العالمية، بالإضافة إلى التسويق.

أما كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الجيزة الجديدة توفر منهجًا قويًّا ذو ثلاث تخصصات مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والسريع، وهى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، علوم الكمبيوتر، المعلوماتية الحيوية، إذْ تعد جامعة الجيزة الجديدة إحدى الجامعات القليلة التي توفر مسارًا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

تمنح كلية تكنولوجيا المعلومات الفرصة لطلابها لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة نبراسكا، أوماها، بالولايات المتحدة الأمريكية، كما توفر الفرصة لطلابها دراسة السنة الأخيرة من البرنامج بجامعة أوتاوا بكندا، ثم التسجيل التلقائي في برنامج ماجيستير مدته عام واحد بنفس الجامعة.

تقبل كلية تكنولوجيا المعلومات طلاب الثانوية العامة من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة أو ما يعادلهما.

تعد كلية الفنون الجميلة بجامعة الجيزة الجديدة المؤسسة التعليمية الوحيدة ذات المكانة المرموقة للفنون في غرب القاهرة، و يتميز برنامجها بكونه برنامج عالمي يتم تدريسه بطريقة مبتكرة ومشوقة من خلال زيارات و أنشطة تعليمية مستمرة طوال العام.

توفِّرُ كلية الفنون الجميلة الكثير من البرامج منها برنامج التصميم الداخلي، وبرنامج التصميم الجرافيكي، وبرنامج تصميم الأزياء.

يعتمد النظام التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة NGU على أحدث الطرق التعليمية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل المستقبلية، تعمل على إعداد خريج جامعي مُطلع ومدرب على الحياة العملية محليًا ودوليًا، وذلك من خلال استخدام أساليب تدريس تعتمد على التدريب العملي المبكر، وإقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات بشكل دائم وبمشاركة أفضل المتخصصين المهنيين والأكاديميين المحليين والدوليين.

توفر الجامعة الكثير من البرامج لطلاب الجامعة مثل برامج دراسة فصل الدراسي بالخارج، و برامج التدريب المهني سواء في مجال التدريس بالجامعة أو داخل الشركات العالمية، هذا بالإضافة إلي تدريب الطلاب على طرق ونظم الاختبارات الدولية والتي تفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

يذكر أن جامعة الجيزة الجديدة NGU تعمل بالتعاون الأكاديمي مع اثنين من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهم: University College London (UCL) و King’s College London.