الثقافة المالية غير المصرفية ندوة تثقيفية بمركز شباب الغردقة



تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضةبالبحر الأحمر و إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب

تحت شعار صيف شبابنا نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر (الإدارة العامة لتنمية الشباب) ندوة تثقيفية هامة بعنوان "الثقافة المالية غير المصرفية"، بالتعاون مع مركز شباب الغردقة المعروف بتنظيمه للفعاليات والأنشطة المجتمعية المهمة.

وصرحت نادية ابراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب ان هذه الندوة تأتى فى إطار الجهود المستمرة لزيادة الوعي المالي وتعزيز المعرفة حول الاستثمارات والمصادر المالية المتاحة خارج المجال المصرفي التقليدي.

حاضر الندوة عبد الرحمن رمضان تناول خلالها عدة نقاط حيث تعتبر الثقافة المالية غير المصرفية مفهومًا هامًا في عالمنا الحديث، حيث يتعلم الأفراد كيفية إدارة أموالهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة المتاحة خارج البنوك التقليدية. وتهدف الندوة إلى توعية الحضور بأهمية التخطيط المالي والتحليل المالي وتنويع المصادر المالية والاستثمار الذكي.

والجدير بالذكر ان الندوة تضمنت مجموعة متنوعة من المواضيع المالية، مثل الاستثمار في العقارات، وتجارة البورصة، والتجارة الإلكترونية، والعملات المشفرة. وسيتم استعراض الاستراتيجيات والأدوات المالية غير المصرفية المتاحة للأفراد والشركات لتحقيق نمط حياة مالي مستدام وناجح.

وتعد هذه الندوة فرصة مثالية للأفراد الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم المالية وتعزيز فهمهم للأسواق المالية غير المصرفية. وتأتي هذه الفعالية في إطار الحرص على تمكين الشباب والمجتمع المحلي من الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وتحقيق التنمية المالية الشخصية

الندوة