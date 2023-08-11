المصروفات الدراسية في جامعة الجيزة الجديدة 2023

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة (NGU) برئاسة الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024، للطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة.

وأكدت جامعة الجيزة الجديدة NGU أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال خطوات عدة، وهى: زيارة الموقع الإلكتروني واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة وهى 1500 جنيه من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

كذلك إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما يمكن إرسال نسخ إلكترونية من المستندات عبر الاستمارة الإلكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، كما أنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة، يجب زيارة الرابط التالي على موقع الجامعة الإلكتروني (اضغط هنا).

وأشارت جامعة الجيزة الجديدة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.

وتوفر جامعة الجيزة الجديدة الكثير من البرامج لطلابها مثل برامج دراسة فصل الدراسي بالخارج، وبرامج التدريب المهني سواء في مجال التدريس بالجامعة أو داخل الشركات العالمية، هذا بالإضافة إلى تدريب الطلاب على طرق ونظم الاختبارات الدولية والتي تفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

مصروفات جامعة الجيزة الجديدة:

وتضم جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، كلية الطب البشري وتقدر الرسوم الدراسية فيها بـ 210 آلاف جنيه بالإضافة إلى 1000 دولار، وبلغت الرسوم الدراسية لكلية طب الأسنان 195 ألف جنيه بالإضافة إلى 1000 دولار، وكلية الصيدلة بلغت الرسوم الدراسية فيها 123,600 جنيه بالإضافة إلى 500 دولار، وكلية إدارة الأعمال والمالية بلغت الرسوم الدراسية 180,000 جنيه.

كما بلغت الرسوم الدراسية لكلية السياسة والاقتصاد 127,950 جنيه بالإضافة إلى 750 دولار، والرسوم الدراسية لكلية تكنولوجيا المعلومات 154,400 جنيه، وبلغت الرسوم الدراسية لكلية الهندسة 152,250 بالإضافة إلى 750 دولار، وكلية الفنون الجميلة بلغت رسومها الدراسية 156,750 جنيه بالإضافة إلى 750 دولار.

يذكر أن جامعة الجيزة الجديدة NGU تعمل بالتعاون الأكاديمي مع اثنين من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهم: University College London (UCL) وKing’s College London.