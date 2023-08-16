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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خدمات يقدمها الكارت الموحد للمواطنين.. تعرف عليها

الكارت الموحد
الكارت الموحد

يقدم الكارت الموحد، خدمات متعددة للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، وهو الأمر الذي يُسهم في ضمان توجيه الدعم إلى المستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، وفي سياق ذلك يسعى الكثير من أصحاب البطاقات التموينية إلى معرفة الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد بغية الاستفادة منها.

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قصة الكارت الموحد البديل للبطاقات التموينية

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موعد التقديم على الكارت الذكي الموحد الذي تنضم له بطاقة التموين

منظومة الكارت الموحد في بورسعيد

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أطلقت منظومة الكارت الموحد في بورسعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء.

الكارت الموحد 

ويعد إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي، وهو ما يؤكد سعي الدولة نحو التيسير على المواطنين في الخدمات المقدمة لهم، وظهر ذلك جليًا في استخراج الكارت الموحد مجانًا للمواطن دون أعباء مالية.

خدمات يقدمها الكارت الموحد

ويقدم الكارت الموحد للدعم خدمات متعددة للمواطنين، والتي تكمن في خدمات  التأمين الصحي وخدمات البريد والمعاشات، وخدمات المواصلات والبنوك، خدمات التموين السلع والخبز، ويمكن استخراج الكارت الموحد ببورسعيد من فروع البريد المصري.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

ويمكن للمواطن الحصول على الكارت الموحد، من خلال فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب المواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.

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