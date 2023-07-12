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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قصة الكارت الموحد البديل للبطاقات التموينية

بطاقات التموين
بطاقات التموين

حظي الحديث عن استبدال البطاقات التموينية القديمة، بالكارت الموحد، على اهتمام بالغ من قبل المواطنين، حيث إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لتطبيق منظومة جديدة على البطاقات التموينية، بإلغاء البطاقات التموينية القديمة، واستبدالها بالكارت الموحد، بداية شهر أغسطس المقبل، بمحافظة بورسعيد.

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 الكارت الموحد

وتم إصدار الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، والذي سيصبح بديلًا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد، ويمكن الحصول عليه مجانًا عن طريق البريد والمكاتب التموينية.

التأمين الصحي الشامل

ويتمتع الكارت الموحد بالعديد من المزايا، حيث يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد والمعاشات، كما أنه سيتم استخدامه في المواصلات والبنوك، ويمكن تفعيل الكارت عبر فتح حساب شخصي بهيئة البريد.

حصة السلع التموينية

وتجدر الإشارة إلى أنه التطبيق الفعلي للمنظومة سيبدأ من محافظة بورسعيد، وسوف تطبق المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة بها، ومن ثم سيتم تطبيقها على كافة محافظات الجمهورية، بغية صرف حصة السلع التموينية ونقاط الخبز من خلالها.

 بطاقات التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

 المجمعات الاستهلاكية

 كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

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