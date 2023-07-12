موعد التقديم على الكارت الذكي الموحد الذي تنضم له بطاقة التموين

في بادرة حديثة لتأمين خدمات الحكومة إلى المواطنين.. أعلنت وزارة التموين عن بدء بطاقات الدعم واستبدالها بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، لتكون محافظة بورسعيد باكورة المحافظات التي تؤمن خدمات الكارت.

تم إصدار الكارت بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، ليصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

بديل لبطاقة التموين

وتجدر الإشارة إلى أن الكارت الذكي متعدد الأغراض والخدمات، سيشمل كمرحلة أولى تقديم خدمات التموين، وسيكون بديلا للبطاقات التموينية، وتم تجربته في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية.

يقدم الكارت حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

موعد تطبيق الكارت الذكي الموحد

وتطبق "التموين تلك التجربة في محافظة بورسعيد، بدءًا من أول أغسطس القادم مستهدفًا أكثر من 500 ألف مواطن، مؤكدة أن الكارت سيتم تعميمه على باقي المحافظات في المرحلة القادمة، حيث تم الانتهاء من فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين بالبريد في بورسعيد جاهزة للتفعيل.

في هذا السياق أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أكد أن منظومة الكارت الموحد تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي، ويأتي استكمالا لمنظومات التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، وميكنة أصول وممتلكات الدولة.

كيفية التقديم على الكارت الذكي الموحد

ويستطيع كل مواطن من الـ 500 ألف سوف يتمكن من الحصول على الكارت الموحد بفتح حساب شخصي في هيئة البريد، مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويستهدف الكارت تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، وتوجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.