كأس العالم للسيدات..موعد مباراة إنجلترا وأستراليا بنصف النهائي والقناة الناقلة

يتقابل منتخب إنجلترا أمام نظيره منتخب أستراليا، ظهر اليوم، فى المباراة التى تجمع المنتخبين بالدور نصف نهائي ببطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم.

موعد مباراة إنجلترا وأستراليا فى كأس العالم للسيدات

ويلعب منتخب إنجلترا لسيدات كرة القدم أمام نظيره منتخب أستراليا، فى تمام الواحدة ظهر اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع المنتخبين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وأستراليا

وتذاع مباراة منتخب إنجلترا ونظيره الأسترالي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مشوار المنتخبين

فازمنتخب انجلترا على نظيره هايتي بنتيجة هدف دون رد، بالجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات، وفي الجولة الثانية هزم منتخب الدنمارك بهدف نظيف، كما حقق الانتصار على الصين بنتيجة 6/1فى الجولة الثالثة، ونجح فى هزيمة منتخب نيجيريا في ربع نهائي بكلات الحظ الترجيحية ليتأهل الى نصف نهائي المونديال.

وعلى الجانب الأخر حقق منتخب أستراليا الفوز على إيرلندا فى الجولة الأولى بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية تلقى الهزيمة على يد منتخب نيجيريا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وانتصر على نظيره منتخب كندا برباعية نظيفة، واستطاع التأهل ال الدور نصف النهائي بعد هزيمة الدنمارك في ربع النهائي بثنائية نظيفه.