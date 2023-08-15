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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس العالم للسيدات.. إسبانيا تتأهل للنهائي بعد الفوز على السويد

إسبانيا
إسبانيا

نجح المنتخب الإسباني في الوصول لنهائي كأس العالم للسيدات 2023، بعدما حقق الفوز على السويد بنتيجة 2/1، في الدور نصف النهائي من البطولة.

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الاتفاق يتفوق على النصر في تاريخ المواجهات

شهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في اللحظات الأخيرة منها، حيث تقدم المتادور الإسباني عن طريق لمى سيليست في الدقيقة 81، بينما تعادلت السويد في الدقيقة 88 عن طريق ريبيكا بلومكفيست.

واستطاع المنتخب الإسباني من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 89، لتحقق سيدات إسبانيا الفوز والتأهل لنهائي كأس العالم.

ومن المقرر أن تواجه سيدات إسبانيا الفائز من مباراة أستراليا وإنجلترا، والمقرر لها الواحدة من مساء الغد الأربعاء.

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