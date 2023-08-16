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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس العالم للسيدات.. إنجلترا في مهمة صعبة أمام أستراليا بنصف نهائي المونديال

منتخب انجلترا لسيدات
منتخب انجلترا لسيدات كرة القدم

يلتقي منتخب إنجلترا لسيدات كرة القدم بنظيره منتخب استراليا، فى تمام الواحدة ظهر اليوم، فى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

 

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كأس العالم للسيدات.. إسبانيا تتأهل للنهائي بعد الفوز على السويد

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كأس العالم للسيدات.. موعد مباراة إسبانيا والسويد في نصف النهائي والقنوات الناقلة

 

فاز منتخب إنجلترا على نظيره هايتي بنتيجة هدف دون رد، بالجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات، وفي الجولة الثانية هزم منتخب الدنمارك بهدف نظيف، كما حقق الانتصار على الصين بنتيجة 6/1 فى الجولة الثالثة، ونجح فى هزيمة منتخب نيجيريا في ربع نهائي بركلات الحظ الترجيحية ليتأهل إلى نصف نهائي المونديال.

 

وعلى الجانب الآخر حقق منتخب أستراليا الفوز على إيرلندا فى الجولة الأولى بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية تلقى الهزيمة على يد منتخب نيجيريا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وانتصر على نظيره منتخب كندا برباعية نظيفة، واستطاع التأهل ال الدور نصف النهائي بعد هزيمة الدنمارك في ربع النهائي بثنائية نظيفة.