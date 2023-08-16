كأس العالم للسيدات.. إنجلترا في مهمة صعبة أمام أستراليا بنصف نهائي المونديال

يلتقي منتخب إنجلترا لسيدات كرة القدم بنظيره منتخب استراليا، فى تمام الواحدة ظهر اليوم، فى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

فاز منتخب إنجلترا على نظيره هايتي بنتيجة هدف دون رد، بالجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات، وفي الجولة الثانية هزم منتخب الدنمارك بهدف نظيف، كما حقق الانتصار على الصين بنتيجة 6/1 فى الجولة الثالثة، ونجح فى هزيمة منتخب نيجيريا في ربع نهائي بركلات الحظ الترجيحية ليتأهل إلى نصف نهائي المونديال.

وعلى الجانب الآخر حقق منتخب أستراليا الفوز على إيرلندا فى الجولة الأولى بهدف نظيف، وفي الجولة الثانية تلقى الهزيمة على يد منتخب نيجيريا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وانتصر على نظيره منتخب كندا برباعية نظيفة، واستطاع التأهل ال الدور نصف النهائي بعد هزيمة الدنمارك في ربع النهائي بثنائية نظيفة.