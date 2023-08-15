كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي
كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق كواليس رحيل محمد شريف إلى صفوف الخليج السعودي.
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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف غير راض عن نسبة مشاركته في المباريات مع الأهلي وهذا حقه، كان تفكيره الانضمام للخليج، ويُمكن أن يتألق وينتقل لفريق أكبر"
وعن علي معلول وعمرو السولية قال: "إذا استمر علي معلول مع الأهلي مرتبه أعتقد سيتم تخفيضه 25% بسبب الدولار، وعمرو السولية سيتم تقديم عرض له إما البقاء لمدة موسم أو الرحيل"