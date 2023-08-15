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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي

محمد شريف
محمد شريف

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق كواليس رحيل محمد شريف إلى صفوف الخليج السعودي.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف غير راض عن نسبة مشاركته في المباريات مع الأهلي وهذا حقه، كان تفكيره الانضمام للخليج، ويُمكن أن يتألق وينتقل لفريق أكبر" 
وعن علي معلول وعمرو السولية قال: "إذا استمر علي معلول مع الأهلي مرتبه أعتقد سيتم تخفيضه 25% بسبب الدولار، وعمرو السولية سيتم تقديم عرض له إما البقاء لمدة موسم أو الرحيل"

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