كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق كواليس رحيل محمد شريف إلى صفوف الخليج السعودي.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف غير راض عن نسبة مشاركته في المباريات مع الأهلي وهذا حقه، كان تفكيره الانضمام للخليج، ويُمكن أن يتألق وينتقل لفريق أكبر"

وعن علي معلول وعمرو السولية قال: "إذا استمر علي معلول مع الأهلي مرتبه أعتقد سيتم تخفيضه 25% بسبب الدولار، وعمرو السولية سيتم تقديم عرض له إما البقاء لمدة موسم أو الرحيل"