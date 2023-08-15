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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موقف محمد شريف من المشاركة مع الخليج في مباراة أهلي جدة

محمد شريف
محمد شريف

كشف حسين آل دبيس مدير فريق الخليج السعودي موقف محمد شريف لاعب الفريق الجديد من اللحاق بمواجهة أهلي جدة في دوري روشن السعودي.

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قال حسين آل دبيس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف كان على رأس اهتمامات الخليج السعودي لتدعيم الهجوم، وأتوقع نجاحه واللعب في الدوري السعودي فرصة جيدة له"
أضاف: "محمد شريف سيتطور مع الخليج السعودي وسوف يظهر بشكل مميز" 
وعن إمكانية مشاركة محمد شريف في لقاء الخليج المقبل أمام أهلي جدة قال: "بإذن الله أتمنى لحاق محمد شريف بمواجهة أهلي جدة، نحن نعمل على إنهاء إجراءاته كاملة حاليا"

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