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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صبري المنياوى: الإسماعيلى مديون بربع مليار جنيه

صبري المنياوي
صبري المنياوي

قال صبري المنياوى رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى،إن الشرط الجزائى فى عقد باهر المحمدى  لاعب الفريق السابق الذى انتقل حديثاً إلى النادى المصري قليلة جداً مؤكدً اًأن الـ20 مليون رقم لا يساوى قيمة اللاعب.

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أكد المنياوي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن المصرى تحرك لضم باهر المحمدى، وبالفعل دفع الشرط الجزائى وحصل على خدمات اللاعب.

أوضح المنياوى أن تولى إيهاب جلال القيادة الفنية للدراويش شجاعة كبيرة منه فى ظل الأزمات التى يعانى منها الفريق وعلى رأسها إيقاف القيد.

وكشف رئيس قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى أن الاعتماد فى الفترة القادمة سيكون على مواهب القطاع واللاعبين الشباب لافتا إلى أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع 4 لاعبين.
 

أشار المنياوى إن إدانة النادى بربع مليار جنيه سابقة لم تحدث فى تاريخ فى أى نادى مصرى،وكانت معظمها عبارة عن ديون للاعبين أجاب وسابقين فى الفريق.

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