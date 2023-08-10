محمد شيحة: عقد إيهاب جلال مع الإسماعيلي باطل

قال محمد شيحة نائب رئيس الاسماعيلي السابق ان عقد إيهاب جلال مع الاسماعيلي باطل لعدم أحقية أي عضو باللجنة الفنية في النادي بالتوقيع على العقد .

وأضاف شيحة في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي إيهاب الكومي: " لا يوجد بند في عقد المدير الفني "إيهاب جلال" يمنح مجلس الإدارة الاستغناء عن خدماته حال سوء النتائج ، مشدداً على أنه رفض تفعيل الشرط الجزائي في عقد سيرجي أكا خلال مفاوضات المصري والبنك الأهلي معه خاصة أن حمزة الجمل المدير الفني للفريق وصفه أنه لاعب بطيء ،وحصل حزن شديد عندما رحل اللاعب، وهذا يعد نجاحًا بالنسبة ".

وأكمل " لا أريد توضيح المبالغ التي تبرعت بها للإسماعيلي، لكنها ستظهر في ميزانية النادي، وسبق تعاقدت مع هدافين للإسماعيلي سواء مصطفى كريم أو محمد فضل ، وجون أنطوي كان أغلى صفقة باعها النادي في تاريخه وبلغت قيمتها 50 مليون جنيه ".