المصري يضم باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي

أتم مجلس إدارة النادي المصري، صفقة انضمام باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لينضم إلى كتيبة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل.

وحسم المصري صفقة باهر المحمدي بعدما سدد الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الإسماعيلي الذي يبلغ 20 مليون جنيه.

ووقع باهر المحمدي على عقد مع المصري لمدة 3 سنوات ومن المنتظر الإعلان بشكل رسمي في الساعات القليلة المقبلة.

ينضم باهر المحمدي لمعسكر الفريق البورسعيدي بداية من غد الثلاثاء، للمشاركة في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

تفاصيل الاستاد الجديد

كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، عن آخر تطورات ملف بناء ملعب النادي بمدينة بورسعيد.

وقال أبو قمر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "التعاقد لا يزال ساريا مع استاد هيئة قناة السويس منذ السنة الماضية ".

وتابع: "مجلس إدارة المصري بقيادة الأستاذ كامل أبو علي يولي ملف الملعب اهتماما كبيرا، وقريبا سيشهد هذا الملف انفراجة".

وواصل: "أعمال الإنشاء باستاد المصري قد بدأت بالفعل، أعمدة الملعب قد شيدت، والشركة المسؤولة عن إنشاء الاستاد تنهي أعمالها سريعا، وخلال الأشهر المقبلة سنمتلك هيكلا خرسانيا كاملا للملعب".

استاد المصري أكبر من استاد القاهرة

وأتم: "استاد المصري سيكون أكبر من استاد القاهرة، حيث سيبنى على مساحة 35 ألف متر، وهناك مساحة 35 ألف متر أخرى، سيتم تخصيصها للمشاريع الاقتصادية الخاصة بالنادي".