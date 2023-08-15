منسق البطولة العربية يؤكد استياء رونالدو لعدم تتويجه بجائزة الأفضل

أكد عادل كريّم المنسق الإعلامي لنهائي البطولة العربية صباح اليوم الثلاثاء إن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر كان مستاءً بشدة من عدم حصوله على لقب أفضل لاعب بالبطولة.

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صرح كريّم في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج (صباحكم رياضة) على إذاعة الشباب والرياضة "حينما سمع رونالدو صوت المعلق الداخلي يعلن حصول ساڤيتش على لقب أفضل لاعب بالبطولة.. تساءل مستنكرًا (كيف حدث هذا؟)"؟.





وأضاف في تصريحات إذاعية "ربما رونالدو عنده حق لأنه بصراحة كان شايل النصر وهو سبب التتويج، وفكرة شغفه المتواصل لحصد الألقاب الفردية والجماعية أمر يثير الإعجاب دائمًا".



أكمل كريّم، الذي كان موجودًا وقت تسليم الجوائز، إن اللجنة المنظمة غيرت من ترتيب الجوائز كنوع من إرضاء رونالدو.



اشار إلى "من المفترض منح جائزة أفضل حارس (نواف العقيدي) ، ثم هداف البطولة (رونالدو)، ثم أفضل لاعب بالبطولة (ساڤيتش) بهذا الترتيب.. ولكن إرضاءً لرونالدو تم تغيير الترتيب ليستلم رونالدو جائزته بالترتيب الأخير"



أتم تصريحاته كريّم إن الهداف التاريخي للبرتغال يثق في نفسه لدرجة ممكن وصفها بالغرور، مازحًا (لكن حقه.. لو مش هو اللي هيشوف نفسه مين هيشوف نفسه ورونالدو نادرًا ما يتفاعل مع نداء الجمهور بعكس بنزيما، كما أنه محترف للغاية في تصرفاته، وصورتي معه تسعدني لأنها جاءت عفوية أثناء طلبي منه القدوم لمنطقة المصورين الزملاء"