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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة خاصة لجماهير النصر بعد غيابة عن مباراة الاتفاق

 كريستيانو رونالدو
 كريستيانو رونالدو

علق كريستيانو رونالدو على غيابه في مباراة النصر السعودي والإتفاق الجارية الآن على ستاد محمد بن فهد بالدمام ضمن افتتاحية دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ساديو ماني يقود تشكيل النصر السعودي لمباراة الإتفاق في دوري روشن

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صادرات الحبوب الأوكرانية  3.12 مليون طن منذ بداية موسم 2023-2024

كتب  كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  رسالة لجماهير النصر السعودي في تغريدة  جاءت كالتالي :" النصر بمن حضر ".

يتقدم النصر السعودي على الإتفاق السعودي بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن  على ملعب محمد بن فهد بالدمام .

وسجل هدف التقدم ساديو ماني في أول مباراة رسمية مع النصر السعودي  في بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر السعودي الرسمي لمباراة الإتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان - محمد آل فتيل - نواف بوشل - عبدالمجيد الصليهم

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - عبدالعزيز العليوة

خط الهجوم: مختار علي - عبدالرحمن غريب - ساديو ماني.

وفي سياق مٌتصل، قاد النجم البرتغالي  كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي بالتتويج بطولة العربية  للمرة الأولى أمام الهلال .