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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق منافسات البطولة العربية لأندية الجودو "العلمين 2023"

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لأندية الجودو لمرحلتي البراعم والناشئين، والمقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية، وجاءت المنافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس الجاري.

وشهد الإجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة ويأتي على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

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