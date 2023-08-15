باستثمارات 2،2 مليار جنيه.. قرة إنرجي تنفذ 3 مصانع للقاحات البيطرية بميفاك

وقعت "قرة إنرجي"، الشركة الرائدة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، مع شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية (ميفاك)، صباح اليوم، عقد تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والتشطيبات لثلاثة مصانع لميفاك ويوفاك باستثمارات 2,2 مليار جنيه، الشركة المصرية الأولى المصنعة للقاح البيطري، وهو مشروع قومي حاصل على الرخصة الذهبية، ويعد هذا المشروع هو إضافة قوية للمشروعات القومية التي تقوم "قرة إنرجي" بتنفيذها في الوقت الحالي، وعلى رأسها المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط، وإنشاء مستشفى مغاغة العام ضمن مشروعات "حياة كريمة".

من جانبه أعرب المهندس أيمن قرة - رئيس مجلس إدارة قرة إنرجي، عن سعادته بالمشروع، قائلا: "سعداء لتعاوننا مع شركة كبيرة مثل ميفاك، فنحن نعتبر كل الشركات التي نعمل معها هم شركاؤنا لصناعة النجاح وتحقيق إعمار الأرض، فنحن نفخر بأننا الخيار الأول لعملائنا وخاصة في القطاع الصحي والدوائي والفندقي، كما أننا فخورون بمساهمتنا في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك المساهمة في تنمية الدولة المصرية، فلدينا تاريخ يصل لــ 25 عاماً من الإنجازات بإجمالي 225 مشروعا تم تنفيذها بخبرات فريقنا المتميز في قدراته الهندسية والتقنية والذي يتكون من أكثر من 2000 فرد، فنحن متميزون في الأعمال التي تتطلب قدرات هندسية فائقة كالمشاريع القومية، الأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال الإحلال والتجديد".

وعلى ذات الصعيد قال الدكتور مجدي السيد - رئيس مجلس إدارة ميفاك: "اختيارنا لـ قرة إنرجي لتنفيذ المشروع كان بناء على تميزهم في تنفيذ مثل تلك المشروعات الكبرى، فنحن لدينا خطة توسعية كبرى في إنتاج اللقاحات البيطرية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدوائية، وأن تكون مصر مركزًا لخدمة إفريقيا في توفير المنتجات الدوائية، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال التوسع في بناء مصانع اللقاحات الجديدة".

ويتضمن مشروع مصانع ميفاك ثلاثة مباني، المبنى الأول مكون من أربعة طوابق بإجمالي مساحة 6520م2، مخصص لتوسعة إنتاج لقاحات إنفلونزا الطيور، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.6 مليار جرعة لتغطية احتياجات مصر والدول المستوردة، والتي وصلت إلى 26 دولة، ومخطط وصولهم إلى أكثر من 46 دولة خلال الثلاث سنوات القادمة، والوصول إلى أكثر من 90 دولة خلال العشر سنوات القادمة.

والمبنى الثاني هو مبنى 4 مكون من أربعة أدوار بإجمالي مساحة 8367م2، سوف يكون أول مصنع متخصص لإنتاج لقاحات الهندسة الوراثية لقطاعات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، بطاقة إنتاجية تغطي مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأسواق آسيا تقدر بـ 4 مليارات جرعة من اللقاحات المحملة ، وأكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات الحية.

والمبنى الثالث وهو مبنى رقم 5 بمساحة إجمالية 9 آلاف م2، سيتم تخصيصه لمركز الأبحاث والتطوير لخدمة المنطقة بالكامل من اللقاحات البشرية والبيطرية لخدمة منطقة المصانع، بالإضافة إلى وجود قسم إداري لخدمة منطقة المصانع بالكامل.

ومن الجدير بالذكر أن "قرة إنرجي" لديها سابقة أعمال متميزة في القطاع الفندقي، والقطاع الدوائي والصحي تتكون من 42 مشروعا في هذا القطاع، فضلا عن تاريخ طويل ومشرف، فلقد نفذت بنجاح أكثر من 225 مشروعا منهم 98 في القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والمستشفيات، وتمتلك الخبرة العريضة بداية من التنفيذ من قبل إدارات متخصصة بالشركة في الدعم الفني وإدارة المشروعات إلى جانب الإدارة المحترفة للتخطيط وجودة تنفيذ المشروعات.