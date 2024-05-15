الأرصاد الجوية نحذر من ظاهرة جوية خلال الساعات

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تأثر 25 محافظة، من بينها القاهرة والإسكندرية، بـ ظاهرة جوية خلال الساعات المقبلة، متوقعة أن تشهد هذه المحافظات سحبًا جزئية على جميع أنحاء مصر، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في جنوب البلاد.

ظاهرة جوية خطيرة

وناشدت الهيئة المواطنين بارتداء الكمامات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية، أثناء الخروج من المنزل، والالتزام بتناول أدوية الحساسية في مواعيدها المحددة، وغلق النوافذ جيدًا أثناء الرياح، وتوخي الحذر على الطرق، خاصة في فترات سحب الرمال والأتربة.

وحذّرت الهيئة من احتمال حدوث سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض الأحيان، ناصحة المواطنين بمتابعة التنبؤات الجوية أولاً بأول والابتعاد عن أماكن تجمع المياه أثناء هطول الأمطار، وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير على أسطح المنازل.

وتُناشد الهيئة جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والتعاون مع الجهات المعنية للتقليل من مخاطر ظاهرة جوية.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تحول مفاجئ فى حالة الطقس حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل درجات الحرارة معدلات «قياسية» .

ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت خرائط الطقس ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غد الخميس 16 مايو، وتستمر الموجة على مدار الأسبوع المقبل لتتخطى الحرارة حاجز 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس القطنية خلال ساعات النهار والإكثار من تناول المياه على مدار اليوم، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس في الشارع.

أما بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.