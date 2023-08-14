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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المستشار خفاجي: محاميي الإرهابيين يتعمدون إطالة القضايا للحصول على 3000 جنيه بالجلسة

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن محاميي المتهمين في قضايا الإرهاب كانوا يحاولون إطالة أمد القضايا في المحاكم لأنهم كانوا يحصلون على 3 آلاف جنيه عن كل جلسة يحضرونها، فكان من مصلحتهم زيادة عدد الجلسات لزيادة الإيراد.

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إلى ذلك، أوضح "خفاجي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز: "عندما نحيل أوراق المتهم إلى الحكم، فإن رأي المفتي يكون استشاريا، وفي كل الحالات عندما تُحال قضية ما إلى المفتي يجب أن يكون هذا الأمر بموافقة الأعضاء وحتى إن لم يوافق المفتي على حكم الإعدام، قد تحكم الدائرة بالإعدام، لأن هذا هو القانون".

كما تحدث عن قضية "مسجد الفتح" في منطقة رمسيس، قال: "القضية كانت راجعة من النقض وعُرضت عليّ.. كانت قضية كبيرة وسخيفة بها ضرب وقتلى وجرحى وتكسير وضرب نيران ومعتصمون احتموا بالمسجد وأغلقوه وضربوا الناس خارج بالخارج واستغرقت وقتا وجهدا، المتهمون قالوا كذبا وصدرت الأحكام ضدهم، ونحن لا نظلمهم".

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