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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة: الإخوان جماعة خبيثة تسعى لإشعال الفتنة الطائقية (فيديو)

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن  جماعة الإخوان الإرهابية تركز على نشر أفكار الفتنة الطائفية في مصر.

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بسمة وهبة: حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت يتحقق بدعم رئاسي (فيديو)

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" مساء اليوم ، :" إشعال نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين هو أقدم دفتر لدى الجماعة الإرهابية وسلاحهم القذر الذي يستخدمونه من أجل إشعال الأوضاع في مصر ".

وتابعت بسمة وهبة :" كلما فشل الإخوان في هز استقرار الدولة المصرية يتوجهون إلى ملف الفتنة الطائفية “، مضيفة: ”المسلم والمسيحي نسيج واحد ونحن أخوة في وطن واحد".

الإخوان  يلعبون بنار الفتنة الطائفية

وأردفت: “هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها الإخوان بنار الفتنة الطائفية” معقبة: " جماعة الإخوان الإرهابية خبيثة تسعى إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد ولكنهم لن يفلحوا في تحقيق ذلك".

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