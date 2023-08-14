بسمة وهبة: الإخوان جماعة خبيثة تسعى لإشعال الفتنة الطائقية (فيديو)

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تركز على نشر أفكار الفتنة الطائفية في مصر.

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" مساء اليوم ، :" إشعال نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين هو أقدم دفتر لدى الجماعة الإرهابية وسلاحهم القذر الذي يستخدمونه من أجل إشعال الأوضاع في مصر ".

وتابعت بسمة وهبة :" كلما فشل الإخوان في هز استقرار الدولة المصرية يتوجهون إلى ملف الفتنة الطائفية “، مضيفة: ”المسلم والمسيحي نسيج واحد ونحن أخوة في وطن واحد".

الإخوان يلعبون بنار الفتنة الطائفية

وأردفت: “هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها الإخوان بنار الفتنة الطائفية” معقبة: " جماعة الإخوان الإرهابية خبيثة تسعى إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد ولكنهم لن يفلحوا في تحقيق ذلك".