الكنيسة الأرثوذكسية: محاولات الإخوان لإشعال الفتنة الطائفية لن تنجح (فيديو)

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن كل من يحاول إشعال الفتنة الطائفية بين المصريين سوف يفشل.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"مساء اليوم: "من لم يتعلم درس التاريخ لن يرى في حياته أي نجاح".

جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحاول حرق مصر

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية :" جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحاول حرق مصر، وحرق الإخوان للكنائس ورقة استخدموها لتحقيق مصالحهم لكنهم فشلوا"، متابعا: "على الرغم من عدد الكنائس الكبير التي تعرضت للحرق أيام الإخوان أصدر البابا تواضروس الثاني مقولة خالدة وهي أن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن ".

وأردف: "الكنيسة التي أخدم فيها كانت إحدى الكنائس التي تعرضت للاعتداء أيام الإخوان ورأيت أن من تصدى للإرهابيين هم المسلمين"، معقبا: "على كل متابعي السوشيال ميديا أن يميزوا ما يقرأون ويفحصوا كل شيء قبل التفاعل أو الحكم على مختلف المواقف".