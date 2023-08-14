قالت عزة جاد، المحامية بالنقض، ومؤسسة جروب "إغاثة محامي"، إن الجروب قام بإعداد دورات تدريبية من الأموال الخاصة للبعض القائمين على الجروب بدون أي دعم من النقابة، وحتى من يقوم بإعطاء المحاضرات في الغالب يقدمها مجانًا.

وتابعت "جاد" خلال حوارها مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "محامي الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الجروب قدم دورة الجرائم الإلكترونية، ودورة أخرى عن كيفية تعامل المحامي مع جميع مؤسسات الدولة، وهذه الدورات لاقت نجاحا كبيرا بين المحامين.

محامية: جروب "إغاثة محامي" ليس نقابة موازية

ولفتت إلى أن جروب "اغاثة محامي" ليس نقابة موازية، متمنية أن تتعاون النقابة العامة مع الجروب في إطار العمل على تقديم الخدمات المختلفة للمحامين، معقبة: "يا ريت نضع أيدينا في يد بعض من أجل مصلحة المحامي، ولا نريد كراسي أو أي شيء آخر".