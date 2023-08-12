"المحامين" تعقد مؤتمرًا لمناقشة قانون الذكاء الاصطناعي

تعقد لجنة الفكر بالاشتراك مع لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى بالوطن العربى برعاية النقيب العام عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف واعداد لجنة الفكر القانونى برئاسة محمد راضى مسعود ومحمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة تحت عنوان «نحو قانون ضابط ومنظم للذكاء الاصطناعى سابقة بذلك كل الجامعات والمعاهد المصرية والعربية يشارك فيه نخبة من أساتذة القانون فى الجامعات المصرية والعربية والمتخصصين فى جرائم الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والجرائم الإلكترونية.

يناقش المؤتمر عدة محاور منها العدالة والمحاماة الرقمية والقضاء الإلكترونى وتقنيات الذكاء الاصطناعى وحقوق المبدعين فى ظل تقنيات الذكاء الاصطناعى «حقوق الملكية الفكرية الرقمية والضوابط الشرعية والتشريعية والاخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعى ويقدم المؤتمر دراسات وأبحاث قانونية متعمقة حول جرائم الذكاء الاصطناعى وتأثيره على الأفراد والمجتمع وكيفية وضع تقنيات للجرائم الناشئة عن استخدامه.

ويهدف المؤتمر إلى إرسال رسالة نحو عالم أمن وأكثر تقدماً ويكشف الأبعاد المتعددة الأوجه لجرائم الذكاء الاصطناعى بما فى ذلك انتهاك البيانات مثل التحيز الخوارزمى والإرهاب السيبرانى والمزيد من تحليلات الخبراء كما يهدف إلى العمل الجماعى لوضع تصور لقانون متخصص وضابط لمكافحة الجرائم الناجمة عن استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعى.

ويستهدف المؤتمر مشاركة القضاة والمحامون وأعضاء النيابات والباحثين وأعضاء المجالس التشريعية والطلبة والدارسين وذلك يوم 19 أغسطس بنادى المحامين بجليم محافظة الإسكندرية.