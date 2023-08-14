كيف يدفع يوتيوب العملاء لشراء اشتراك YouTube Premium

يريد يوتيوب من الأشخاص شراء اشتراك YouTube Premium وقد كان يحاول "إجبار" المستخدمين على إزالة أي مانع للإعلانات عندما يشاهدون المحتوى على النظام الأساسي.

في السابق، تم عرض نوافذ منبثقة للمستخدمين ذوي الطبقة المجانية تخبرهم أن أدوات منع الإعلانات غير مسموح بها على النظام الأساسي. الآن قامت الشركة المملوكة لشركة Google بتحديث هذه النافذة المنبثقة والتي "تجعلها أسوأ".

يتم تقديم نفس النوافذ المنبثقة للمستخدمين والتي تخبرهم أن أدوات منع الإعلانات غير مسموح بها على النظام الأساسي ولكن لديها الآن مؤقت. هذا يعني أنه لا يمكن للمستخدمين تخطيه وعليهم مشاهدة النافذة المنبثقة لبعض الوقت.

وفقًا لشخص على Reddit، أضاف يوتيوب YouTube مؤقتًا جديدًا في الزاوية اليمنى العليا من النافذة المنبثقة. اكتشف مستخدم آخر جهاز ضبط الوقت مما يشير إلى أنه قد يظهر لمزيد من العملاء في الأيام المقبلة.



لم يتم الكشف عن مدة هذا المؤقت ولكن من الممكن أن تكون في مكان ما من 30 إلى 60 ثانية. لم يتم تغيير النص داخل النافذة المنبثقة وهناك خيارات "السماح بإعلانات يوتيوب YouTube و جرب YouTube Premium".



سياسة الإنذارات الثلاث في يويتوب



يختبر يوتيوب YouTube سياسة جديدة ذات ثلاث ضربات حيث تحتوي النافذة المنبثقة على ثلاثة مربعات بيضاء مرقمة. وأكدت اختبار حظر الإعلانات على منصتها.

قال متحدث باسم الشركة: "نجري تجربة صغيرة على مستوى العالم تحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات على يوتيوب YouTube أو تجربة YouTube Premium. اكتشاف مانع الإعلانات ليس جديدًا، ويطلب الناشرون الآخرون بانتظام من المشاهدين تعطيل أدوات منع الإعلانات".

شرحت الشركة كيف تعمل السياسة. لاحظت أن أدوات منع الإعلانات تنتهك شروط خدمة يوتيوب YouTube. وقالت إن المستخدمين المتأثرين سيتلقون "إخطارات متكررة" تطلب منهم السماح بالإعلانات على المنصة.

لاحظت الشركة أنه "في الحالات القصوى، حيث يواصل المشاهدون استخدامهم لأدوات منع الإعلانات، سيتم تعطيل التشغيل مؤقتًا".

هذا يعني أن أولئك الذين يستخدمون أدوات منع الإعلانات سيضطرون إلى مشاهدة الإعلانات، بما في ذلك الإعلانات غير القابلة للتخطي لمدة 30 ثانية على أجهزة التلفزيون المتصلة، إذا لم يشتروا اشتراكًا مميزًا.