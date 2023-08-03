YouTube يضيف ميزات تشبه TikTok إلى الشورتات

يعمل YouTube من Google على تحسين منصته القصيرة ، المنافس لـ TikTok بميزات جديدة. إحدى هذه الميزات التي يتم طرحها بواسطة YouTube هي التجربة مع معاينات الفيديو الحية في موجز شورتات المستخدم ، على غرار الطريقة التي يعرض بها TikTok مقاطع الفيديو الحية.



مع الإضافة الجديدة ، يمكن للمشاهدين النقر فوق المعاينة لمشاهدة البث المباشر واستكشاف مقاطع الفيديو الحية الأخرى داخل الخلاصة. تتضمن هذه الخطوة أيضًا ميزات تسييل منشئي المحتوى مثل الدردشة المدفوعة والعضويات.



من خلال وضع مقاطع الفيديو المباشرة في مواقع أكثر بروزًا داخل التطبيق ، يهدف YouTube إلى مساعدة منشئي المحتوى على الوصول إلى جمهور أوسع بمحتوى الشورتات الخاصة بهم ، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge. تتوافق هذه الاستراتيجية مع تركيز TikTok على استخدام مقاطع الفيديو الحية لزيادة مبيعات المنتج واستهداف جماهير محددة واستضافة أحداث افتراضية.

يخطط موقع YouTube لطرح مقاطع فيديو مباشرة بملء الشاشة تدريجيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

علاوة على ذلك ، تقدم الشركة أدوات جديدة لإنشاء مقاطع فيديو YouTube القصيرة. يقال إن النظام الأساسي يختبر الميزات التي تسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة من مقاطع YouTube الأفقية ، مما يتيح تكبير واقتصاص الفيديو الأصلي.

سيستفيد صانعو الأفلام القصيرة أيضًا من ميزة الاقتراحات الجديدة التي تستخرج تلقائيًا مقطع الصوت والتأثير المستخدم في الفيديو الذي يريدون إعادة إنشائه. تشبه هذه الوظيفة الميزات الموجودة في TikTok و Meta Reels. سيحدد إصدار YouTube الصوت من نفس الطابع الزمني مثل المقطع الذي يتم نسخه.

يضيف YouTube أيضًا ميزة Collab ، والتي تمكن المستخدمين من تسجيل مقطع فيديو جنبًا إلى جنب مع مقطع آخر ، على غرار ميزة Duet في TikTok. سيقدم Collab تنسيقات متعددة ويمكن استخدامه في كل من مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع فيديو YouTube العادية.



تُعد هذه الجهود جزءًا من محاولة YouTube المستمرة للتنافس مع هيمنة TikTok في مساحة الفيديو القصيرة. لجذب المزيد من المبدعين ، خفض YouTube مؤخرًا متطلبات الأهلية لتحقيق الدخل ، ووسع بعض ميزات YouTube - برنامج الشركاء إلى صغار المبدعين.