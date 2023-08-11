YouTube يلغي تنشيط الروابط في مقاطع الفيديو القصيرة

يعرف موقع YouTube أن لديه مشكلة في البريد العشوائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بميزة الشورتات التي يبلغ عمرها عامين.

في محاولة لفعل شيء حيال ذلك، أعلن جهاز البث أنه يقوم بإلغاء تنشيط الروابط في أوصاف الأفلام القصيرة والتعليقات والتغذية المباشرة الرأسية. يستبعد YouTube أيضًا القدرة على النقر فوق رموز الوسائط الاجتماعية على أي لافتات لقنوات سطح المكتب. سيبدأ طرح التغييرات الجديدة في الحادي والثلاثين من (أغسطس).

على الرغم من أن موقع YouTube يدعي أنه لن يواصل حملته "غير القابلة للنقر"، إلا أنه يضيف، "نظرًا لأن أساليب إساءة الاستخدام تتطور بسرعة ، يتعين علينا اتخاذ تدابير وقائية لنجعل من الصعب على المحتالين ومرسلي الرسائل غير المرغوب فيها تضليل المستخدمين أو خداعهم عبر الروابط."

في الوقت نفسه، يضيف YouTube روابط جديدة إلى قنوات المبدعين، مع رابط كبير قابل للنقر يظهر على زر الاشتراك ابتداءً من 23 أغسطس. يمكن للرابط جلب المستخدمين إلى أي شيء من مواقع البضائع إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. كما قدمت المنصة مؤخرًا المزيد من أدوات إنشاء البرامج القصيرة، مثل التعليق الصوتي. ومع ذلك، لن تقدم شركة البث طرقًا "أكثر أمانًا" حتى نهاية سبتمبر على الأقل لتوجيه الأشخاص من شورتهم القصيرة إلى باقي محتوياتهم.

يوتيوب

بصرف النظر عن الروابط، يعمل YouTube على تقليل عدد حسابات انتحال الهوية من خلال تحسين الاستراتيجيات التي يستخدمها للعثور على هذه الحسابات وإزالتها لاحقًا. وفقًا للمنصة، تمت إزالة أكثر من 35 في المائة من الحسابات بسبب انتحال الهوية في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022 (على الرغم من أنه إذا كان هذا بسبب سياسات أفضل أو ببساطة المزيد من الحسابات المزيفة غير واضح). يحتفظ جهاز البث أيضًا بمزيد من التعليقات للمراجعة من خلال ميزة زيادة الصرامة الأخيرة.