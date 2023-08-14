عمر خضر يُعيد سيناريو محمد صلاح لأذهان جماهير الزمالك

أعاد انتقال اللاعب الشاب عمر خضر لاعب زد والزمالك السابق إلى صفوف أستون فيلا شريط ذكريات تعيس لجماهير القلعة البيضاء، حيث تعد واقعة مشابهة لسيناريو محمد صلاح الذي كان على أعتاب ارتداء قميص الزمالك، قبل أن يغير مساره ويتألق في الملاعب الأوروبية.

وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم الإثنين، بيانًا عبر حسابه الرسمي، جاء فيه إعلان النادي التعاقد مع لاعب نادي زد إف سي، عمر خضر لاعب منتخب 2006.

ونعرض في السطور التالية قصة الموهبة المصرية عمر خضر منذ توجده بالناشئين حتى وصوله للملاعب الأوروبية.

عمر خضر موهبة مصرية ترعرت في ناشئين الزمالك

يُعد عمر خضر صاحبا الـ17 عامًا، والمولود في عام 2006، أحد ناشئي نادي الزمالك، حيث تواجد في نادي الزمالك منذ أن كان عمره 8 سنوات وترعرع داخل جدران القلعة البيضاء، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر الهجومي وكذلك صانع الألعاب.

ويعتبر عمر خضر هو موهبة شابة فرضت نفسها على الساحة المصرية، وتدرج خضر في المراحل العمرية بناشئي الزمالك حتى انتقاله لصفوف نادي زد مقابل 4 ملايين جنيه في يناير 2022، في صفقة أحزنت جماهير الزمالك نظرا لموهبته وتوقع الكثير بمستقبل رائع في كرة القدم حتى لقنه البعض بأنه سيكون خليفة محمد صلاح.

كما أجرى عمر خضر معايشة في نادي أستون فيلا خلال الأسابيع الأخيرة، ولمع نجمه وأشاد به كل من تابعه في الفريق، بداية من المدرب أوناي إيمري مرورا بنجوم الفيلانز.

ليثبت اللاعب جدارته على المنافسة على المستوى الأوروبية، قبل أن يقرر أستون فيلا ضمه بشكل رسمي في سوق الانتقالات الصيفية " ميركاتو 2023 ".

ويسير عمر خضر علي خطر النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول بحثًا عن حفر اسمه بحروف من ذهب ضمن أسماء المحترفين المصريين المتألقين في أوروبا بالوقت الحالي على رأسهم صلاح ومحمد النني لاعب أرسنال وعمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني، وكذلك مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.