نيوكاسل يضرب أستون فيلا بخماسية في الدوري الإنجليزي

اكتسح نادي نيوكاسل يونايتد ضيفه أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي “ البريميرليج”.

أهداف نيوكاسل يونايتد جاءت بتوقيع كل من ساندرو تونالي وأليكسندر إيساك (هدفين) وكاليوم ويلسون وهارفي بارنيس، بينما سجل موسى ديابي هدف أستون فيلا الوحيد.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبيير، شار، بوتمان، بيرن.

خط الوسط: تونالي،جيماريش، جويلينتون.

خط الهجوم: الميرون، إيزاك، جوردون.

يطمح نيوكاسل في الموسم الجديد مواصلة المستويات الرائعة التي قدمها في الماضي، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي، أو المستوى الأوروبي باللعب في مسابقة الشامبيونزليج.

نجح نيوكاسل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حل رابعا في مسابقة البريميرليج.

عاد نيوكاسل إلى دوري الأبطال بعد غياب 20 عاما عن المسابقة الأوروبية، بقيادة مدربه إيدو هاو الذي نجح في تقديم توليفة مميزة بين اللاعبين خلال الموسم الماضي، ويأمل في الذهاب بعيدا وتخطي دور المجموعات بالمسابقة الأوروبية.