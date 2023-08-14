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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

 

عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرًا محررًا في الخليل

 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "الجلزون" شمال محافظة رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان، ورابعًا من بلدة "بيرزيت" القريبة من المخيم.

 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرًا محررًا من منطقة "المخفية" بمحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية، وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وعاثت فيها خرابًا في نابلس دون أن يبلغ عن مزيد من الاعتقالات هناك. 

 

وذكرت أن وحدة خاصة إسرائيلية، اعتقلت أسيرًا محررًا من بلدة قباطية جنوب جنين إلى الشمال من نابلس، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه. 

وفي الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى

 

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

 

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم. 

 

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.

 

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

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