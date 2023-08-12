قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرًا محررًا في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيراً محرراً، خلال اقتحام مخيم العروب، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن 13 أسيراً يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، داخل سجون الاحتلال، رفضاً لظروف اعتقالهم القاسية. من جانبها ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنين حطموا مركبة فلسطينية، في قرية ترمسعيا، بمدينة رام الله، بعد اقتحامها.

احتلال بالضفة الغربية

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون جرائمهم، إذ استولى مستوطنون ن، على تلال مطلة على منطقة مسافر يطا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.