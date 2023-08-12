السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أسيرًا محررًا في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيراً محرراً، خلال اقتحام مخيم العروب، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

 

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وفاة شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

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وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن 13 أسيراً يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، داخل سجون الاحتلال، رفضاً لظروف اعتقالهم القاسية. من جانبها ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنين حطموا مركبة فلسطينية، في قرية ترمسعيا، بمدينة رام الله، بعد اقتحامها.

 

احتلال بالضفة الغربية

 ويواصل المستوطنون الإسرائيليون جرائمهم، إذ استولى مستوطنون ن، على تلال مطلة على منطقة مسافر يطا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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