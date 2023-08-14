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الإثنين 14 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المُبارك

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 المسجد الأقصى المبارك

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم. 

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

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