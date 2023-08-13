أهمية النظام الكهربائي للقلب.. مفيد للجهاز العصبي اللاإرادي

قلب الإنسان محرك يجب أن يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإبقائك على قيد الحياة ، ويجب أن يكون موثوقًا وفعالًا، للقيام بذلك ، يعتمد على شبكة متخصصة من الخلايا التي توصل الكهرباء إلى أجزاء مختلفة من قلبك، هذه الشبكة هي النظام الكهربائي للقلب.

يستخدم جسدك نبضات كهربائية للتحكم عندما تنثني عضلاتك وتسترخي ، ولا يختلف قلبك، ومع ذلك ، يحتاج قلبك إلى القيام بذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، سواء كنت نائمًا أو مستيقظًا، وللقيام بذلك ، يعتمد على جزء معين من جهازك العصبي يسمى الجهاز العصبي اللاإرادي، وهذا هو الجزء اللاواعي من جهازك العصبي ، وهو يدير وظائف جسمك التي لا تفكر فيها. وهذا يشمل قلبك وتنفسك وهضمك وغير ذلك.

يعد توقيت عمل عضلة القلب أمرًا بالغ الأهمية أيضًا وبدلاً من إطلاق دماغك للنبضات الكهربائية ، فإنه يعتمد على نظام توصيل قلبك. للقيام بذلك ، يرسل دماغك إشارات عبر جهازك العصبي اللاإرادي إلى النظام الكهربائي لقلبك ينشط هذا النظام ، ويرسل نبضًا كهربائيًا عبر عضلة قلبك. هذا يجعل غرف قلبك تنضغط بترتيب معين ، مما يؤدي إلى نبضات القلب.

في ظل الظروف العادية ، يحدث هذا ما بين 50 إلى 100 مرة في الدقيقة عندما تكون في حالة راحة. عندما تكون نشطًا ، فإن قلبك يتسارع وينبض بشكل أسرع.