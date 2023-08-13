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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أهمية النظام الكهربائي للقلب.. مفيد للجهاز العصبي اللاإرادي

القلب
القلب

قلب الإنسان محرك يجب أن يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإبقائك على قيد الحياة ، ويجب أن يكون موثوقًا وفعالًا، للقيام بذلك ، يعتمد على شبكة متخصصة من الخلايا التي توصل الكهرباء إلى أجزاء مختلفة من قلبك، هذه الشبكة هي النظام الكهربائي للقلب.

 

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يستخدم جسدك نبضات كهربائية للتحكم عندما تنثني عضلاتك وتسترخي ، ولا يختلف قلبك، ومع ذلك ، يحتاج قلبك إلى القيام بذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، سواء كنت نائمًا أو مستيقظًا، وللقيام بذلك ، يعتمد على جزء معين من جهازك العصبي يسمى الجهاز العصبي اللاإرادي، وهذا هو الجزء اللاواعي من جهازك العصبي ، وهو يدير وظائف جسمك التي لا تفكر فيها. وهذا يشمل قلبك وتنفسك وهضمك وغير ذلك.

 

يعد توقيت عمل عضلة القلب أمرًا بالغ الأهمية أيضًا وبدلاً من إطلاق دماغك للنبضات الكهربائية ، فإنه يعتمد على نظام توصيل قلبك. للقيام بذلك ، يرسل دماغك إشارات عبر جهازك العصبي اللاإرادي إلى النظام الكهربائي لقلبك ينشط هذا النظام ، ويرسل نبضًا كهربائيًا عبر عضلة قلبك. هذا يجعل غرف قلبك تنضغط بترتيب معين ، مما يؤدي إلى نبضات القلب.

 

في ظل الظروف العادية ، يحدث هذا ما بين 50 إلى 100 مرة في الدقيقة عندما تكون في حالة راحة. عندما تكون نشطًا ، فإن قلبك يتسارع وينبض بشكل أسرع.

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