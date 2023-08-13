تدريب أطباء وممرضات الفيوم على تشخيص جلطات القلب

قامت أدارة الرعاية الاساسية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نيفين شعبان -مدير الادارة بتدريب ١٥ طبيب و١٠ تمريض من وحدات مبادرة "قلبك امانة " التسعة علي استخدام جهاز رسم القلب لمدة يوم واحد وسوف يتبعه تدريب عملي في مستشفى الفيوم العام وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين- وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

قام بالتدريب الدكتور احمد رشوان -استشارى الرعاية المركزة والقسطرة التداخلية ورئيس اقسام الرعاية بمستشفى الفيوم العام , قام بشرح رسم القلب الطبيعى والاختلافات فى رسم القلب و كيفية تركيب جهاز رسم القلب وكيفية قراءة رسم القلب وتشخيص جلطات القلب وقصور الشرايين التاجية والتعامل مع حالات الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم سريعا وفق المبادرة .

كما تحدثت الدكتورة مي مخلوف اخصائي طب اسرة ومدرب زمالة طب الاسرة ومنسق مبادرة قلبك امانة عن اهمية المبادرة ودورهم فى اماكن العمل وآليات التطبيق فى المراكز والوحدات التى تنفذ فيها المبادرة واقيم التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بحضور

الدكتورة رضا تاج -اخصائي الباطنة بادارة الرعاية الاساسية بالمديرية ومنسق مبادرة" قلبك امانة"

ومن الجدير بالذكر ان المبادرة قد بدأت فى شهر فبراير الماضى فى 9 وحدات هى :مركز طبى كيمان فارس -بادارة البندر ووحدتى العزب ومنشأة عبدالله بادارة المركز ومركز طبى سنهور القبلية بادارة سنورس ومركز طبى الغرق بادارة اطسا والمركز المتميز بالشواشنة بادارة يوسف الصديق ومركز طبى ابو جنشو و وحدة النصارية بادارة ابشواى والمركز المتميز بسرسنا بادارة طامية.

وكانت المبادرة فى بدايتها تقوم بتحديد المخاطر القلبية عن طريق قياس الضغط والسكر

وعقب التدريب ستتم اضافة خدمة رسم القلب حيث تم توفير اجهزة رسم القلب بهذه الوحدات.

استقبال وفد طبى…

كان الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزاره الصحه بالفيوم قد استقبل وفدا من قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة بقياده الدكتوره عزه عبد العزيز -المدير التنفيذى للمستشفيات النموذجية ووفدا من هيئه الاعتماد والرقابة بقياده الدكتوره ايات اسماعيل لتهيئة مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام للاعتماد استعدادا لتطبيق منظومه التامين الصحي الشامل وذلك بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه وتنفيذا لتعليمات الدكتور احمد سعفان- رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزاره الصحه والسكان و الدكتوراحمد طه -رئيس هيئة الاعتماد والرقابة وتحت اشراف الدكتورمحمد نادى -رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة.

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