أسباب عدم انتظام ضربات القلب.. السكري والغدة الدرقية أبرزها

عدم انتظام ضربات القلب هو عدم انتظام ضربات القلب، تحدث مشاكل ضربات القلب عندما لا تعمل الإشارات الكهربائية التي تنسق دقات القلب بشكل صحيح، وتؤدي الإشارة الخاطئة إلى أن ينبض القلب بسرعة كبيرة (تسرع القلب) أو بطيئًا جدًا (بطء القلب) أو غير منتظم.

قد يبدو عدم انتظام ضربات القلب وكأنه خفقان أو تسارع ضربات القلب وقد يكون غير ضار ومع ذلك ، قد تتسبب بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب في ظهور علامات وأعراض مزعجة - حتى أنها تهدد الحياة في بعض الأحيان.

ومع ذلك ، من الطبيعي في بعض الأحيان أن يكون لدى الشخص معدل ضربات قلب سريع أو بطيء، وعلى سبيل المثال، قد يزيد معدل ضربات القلب مع ممارسة الرياضة أو يتباطأ أثناء النوم.

قد يشمل علاج عدم انتظام ضربات القلب الأدوية أو إجراءات القسطرة أو الأجهزة المزروعة أو الجراحة للتحكم في ضربات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة أو التخلص منها، ويمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي للقلب في منع تلف القلب الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث بعض اضطرابات نظم القلب.

تتضمن الأشياء التي يمكن أن تسبب عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) ما يلي:

النوبة القلبية الحالية أو الندوب من نوبة قلبية سابقة

انسداد شرايين القلب (مرض الشريان التاجي)

تغييرات في بنية القلب ، مثل تلك الناتجة عن اعتلال عضلة القلب

السكري

ضغط دم مرتفع

الإصابة بفيروس كوفيد -19

فرط نشاط الغدة الدرقية

توقف التنفس أثناء النوم

خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)

بعض الأدوية ، بما في ذلك أدوية البرد والحساسية التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية

شرب الكثير من الكحوليات أو الكافيين

تعاطي المخدرات

علم الوراثة

التدخين

التوتر أو القلق