وزير الصحة السوداني يعلن خروج 200 مؤسسة صحية عن الخدمة

أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، اليوم الأحد، خروج نحو 200 مؤسسة صحية عن الخدمة بسبب الصراع الدامي الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية، إن المدن خارج الخرطوم تحملت عبئا كبيرا جدا بسبب النازحين من الخرطوم، لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة لزيادة الإمداد الدوائي والأجهزة الطبية للمدن خارج الخرطوم.

وأشار وزير الصحة السوداني إلى أن استمرار الحرب في مناطق دارفور أثر على عمل المستشفيات هناك، معترفا بأن هناك صعوبات كثيرة تواجه القطاع الصحي في السودان بسبب الحرب الدائرة حاليا.

كما طالب إبراهيم مليشيا الدعم السريع بالابتعاد عن المنشآت الصحية وعدم استخدامها ثكنات عسكرية.

وفي وقت سابق، أعلن عدد من أطباء السودان، الإضراب والمطالبة بمستحقاتهم المالية والمهنية المتأخرة، وهو الإضراب الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي.

وقرر أطباء مستشفى الأبيض التعليمي في ولاية كردفان، وهو مركز للجرحى المتأثرين بالحرب، الإضراب عن العمل، وتوقف خدمات الطوارئ وأقسام العيون والأطفال والأذن والأنف والحنجرة والعظام، وجراحة المسالك البولية والأمراض النفسية والجلدية والأمراض التناسلية بالمستشفى التعليمي.

واستثنى الأطباء من الإضراب بعض المراكز، مثل مركز الجُمِيح لغسيل الكلى الوحيد تقريبا على مستوى الولاية، ومستشفى النساء والتوليد الذي يستقبل الحالات الطارئة فقط، والالتزام بعلاج المرضى الموجودين سلفا بالمستشفى حتى خروج آخر مريض.

ويعاني أطباء السودان من العمل تحت ضغط الحرب المستمرة في الخرطوم ودارفور، كما يعاني الأطباء والكوادر الطبية والعاملين بالدولة والقطاع الخاص، عامة من توقف المرتبات والمستحقات المالية لأربعة أشهر، ووصل العديد منهم إلى ذروة الأزمة ما دفعهم إلى الإضراب.

وكان قد قُتل نحو مائة شخص وأصيب آخرون بولاية جنوب دارفور غرب السودان، إثر صراع قبلي بمنطقتين واستمرار المواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع بعاصمة الولاية نيالا.

وقال أحد رجالات الادارة الأهلية بولاية جنوب دارفور، إن هنالك ثلاث حروب تدور بالولاية منذ أيام، مشيراً للمواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع بعاصمة الولاية نيالا والصراع القبلي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات بمنطقة عد الفرسان، وأخرى بين قبيلتي الهبانية والسلامات بمنطقة بُرام.

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