الإمارات ترد على ادعاءات تزويدها أطراف الصراع في السودان بالسلاح

دحضت الإمارات، اليوم الأحد، المزاعم بشأن انحيازها لأي من أطراف نزاع السودان، الذي اندلع منذ منتصف أبريل الماضي، مؤكدة أن السلام والحل السياسي أولويتها.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، نفت وزارة الخارجية الإماراتية، ما تردد بوسائل الإعلام عن تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة دعما لأي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأكدت أن أبو ظبي لا تنحاز إلى طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه، وتدعو إلى احترام سيادة السودان.

وأضاف البيان أن «الإمارات دعت منذ بداية الصراع في السودان إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي»، مشيرا إلى أنها دعمت باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة في السودان.

ونقل البيان عن عفراء الهاملي مديرة الاتصالات بالخارجية الإماراتية قولها، إن دولة الإمارات دأبت على دعم العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني من أجل تشكيل الحكومة السودانية.

كما أضافت أن الإمارات ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت، على أن دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار، وتسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وقد قامت بتشغيل جسر جوي وبحري يوفر ما يقرب من 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأضافت: "كما أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيًا في مدينة أمجراس التشادية في يوليو الماضي لمن يحتاجون إلى رعاية طبية بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي، وتم علاج 4147 حالة بنجاح"، مشيرة إلى أن لإمارات افتتحت مؤخرا مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية.

يذكر أن النزاع الذي اندلع في السودان منذ 4 أشهر، أجبر نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة منازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

فيما لم تنجح عدة مساع إقليمية ومحاولات أممية في تهدئة الصراع. ولقيت عشرات الهدن التي أعلنت سابقا بين الطرفين مصيراً واحداً ألا وهو الفشل، ما دفع العديد من المراقبين للملف السوداني إلى التأكيد أن الطرفين ما زالا متمسكين بمواقفهما، ما يصعب التوصل إلى حل في المدى القريب.

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