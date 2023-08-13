قرار حاسم من كاسترو بشأن مواجهة الاتفاق وضغط مباريات النصر

اتخذ المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، قرار حاسم بشان مواجهة الاتفاق المقبلة في الدوري السعودي أمام نادي الاتفاق، في افتتاح مباريات العالمي بدوري روشن السعودي للمحترفين، وبشان ضغط المباريات.

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كاسترو يقرر إلغاء معسكر مباراة الاتفاق

وقرر المدرب البرتغالي لويس كاسترو عدم تنظيم معسكر النصر لمباراة فريقه المقبلة أمام الاتفاق، وفضل إراحة اللاعبين قبل التوجه مباشرة لخوض لقاء فارس الدهناء المقرر له غدًا الاثنين في دوري روشن.

جاء قرار لويس كاسترو بسبب ابتعاد اللاعبين عن عوائلهم طوال فترة الإعداد بالبرتغال واليابان ثم البطولة العربية، والتي تصل إلى 42 يومًا تقريبًا.

كاسترو يختار تشكيل النصر أمام الاتفاق

لعب النصر أمام الهلال مساء أمس السبت في نهائي البطولة العربية وخلال أقل من 48 ساعة سيكون على موعد مع لقاء أخر في افتتاح مواجهات العالمي ببطولة الدوري، والذي من خلاله سيكون اللاعبين البدلاء وفريق الرديف على موعد مع المشاركة في نسبة كبيرة من وقت المباراة لتجنب الإرهاق.

من المقرر أن يتجه فريق النصر إلى المطار من أجل تناول وجبة الغداء، وبعدها مباشرة إعلان قائمة لقاء الاتفاق والخطة التي سيعتمد عليها لمواجهة قلة الوقت بين لقاء الهلال في البطولة العربية ومواجهة فارس الدهناء في الدوري.