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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تعادل ليفربول مع تشيلسي في لقاء الجولة الأولى، ويستعد الريدز لمواجهة بورنموث في الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024، والتي نحرص على توفير معلوماتها لكم من خلال التقرير التالي.

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مباراة ليفربول المقبلة ستكون أمام بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ويعتبر الفوز فيها من أولويات يورجن كلوب ولاعبيه لتعويض خسارة نقطتين في الجولة الأولى.

موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام بورنموث

تم كشف موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 19 لشهر أغسطس الجاري 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول المقبلة أمام بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل مباريات ليفربول والدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في الوطن العربي.

يحتل ليفربول المركز الحادي عشر من الترتيب بنقطة وحيده وهو نفس رصيد تشيلسي الذي يحتل المركز العاشر في الترتيب، وفقًا للترتيب العام.