الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال ينعش فرصه في التعاقد مع ميتروفيتش ويقترب من صفقة ثنائية

ميتروفيتش
ميتروفيتش

يقترب فريق نادي الهلال من ضم النجم الصربي ميتروفيتش مهاجم فريق فولهام الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة ثنائية ستواصل إحداث الضجة في العالم والوطن العربي قبل غلق باب القيد.

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الهلال يفاوض فولهام من جديد لضم ميتروفيتش 

فتح نادي الهلال ملف صفقة ميتروفيتش من جديد في الفترة الحالية، وبالرغم من بداية منافسات الدوري الإنجليزي ورفض فولهام المسبق لرحيل لاعبه لكن أزرق الرياض يحاول ضم اللاعب في صفقة ثنائية.

يعمل المسؤولين في نادي الهلال على حسم صفقة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان بالإضافة إلى اللاعب ميتروفيتش مهاجم فولهام، لكن يرفض النادي الإنجليزي رحيل لاعبه للدوري السعودي.

أصبح الهلال مستعد لتقديم مبلغ 50 مليون يورو لحسم الصفقة، مقابل 40 مليون يورو كراتب سنوي للاعب مع أزرق الرياض.

تعتمد صفقة ميتروفيتش في الفترة الحالية على فولهام وموقفه النهائي وهل سيوافق على رحيل لاعبه بعد بداية الدوري الإنجليزي، فموقف الفريق هو رفض واللاعب يريد الرحيل، وهناك إنتر ميلان أيضًا يفاوض اللاعب.