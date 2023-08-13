نزيف الأسفلت.. مصرع وإصابة 26 شخصًا في حوادث الطرق اليوم

شهدت الطرق السريعة اليوم الأحد، حوادث تصادم أسفرت عن مصرع وإصابة 26 شخصًا، ليستمر بذلك مسلسل نزيف الأسفلت في عرض حلقاته اليومية.

خلال التقرير التالي نرصد تفاصيل حوادث الطرق اليوم:

حوادث أطفيح:

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الأحد وأصيب 4 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح تجاه العياط وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، اثر إنقلاب سيارة، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفاة طالب وإصابة سائق في انقلاب ميكروباص في أطفيح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم شرطة أطفيح.

رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلاب ونتج عنه وفاة طالب 16 سنة وإصابة السائق 25 سنة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، تم نقلهما إلى المستشفى.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث بالزقازيق:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء حادث تصادم وقع صباح اليوم الأحد بين 3 سيارات على طريق الزقازيق ههيا، بين قريتي العدوة والمسلمية بنطاق مركز الزقازيق بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وسوزوكي ونقل على طريق الزقازيق ههيا، بين قريتي العدوة والمسلمية بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

بالعاشر من رمضان:

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، جراء تعرضهم صباح اليوم الأحد لحادث تصادم أتوبيسين بطريق جنيفا نطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة بشأن ما ورد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين.

بطريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي أمام محطة تموين السيارات بالوقود بنطاق مدينة العاشر من رمضان، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغندور لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

مديرية أمن القليوبية:

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز كفر شكر بوقوع حادث سير على الطريق لسيارة ملاكي وبه خمسة شباب، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر المركزي، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وبالفحص تبين أن جميعهم من قرية ستتماي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من أسرة واحدة ويدعون روان ناصر أبو سريع التهامى الموافى، ومحمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى، ومهاب طاهر أبو سريع التهامى الموافى، فيصل طاهر أبو سريع التهامى الموافى، ومنة طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إنهاء تصريح الدفن بعد العرض على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.