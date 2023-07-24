نشرة أخبار حوادث السادسة صباحاً.. التحقيق في قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار الحوادث ، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار الحوادث في كافة أنحاء مُحافظات الجمهورية.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار الحوادث خلال الساعات الأخيرة:

تعرض شخصان وسيدة للإصابة بجروح وكدمات جراء اندلاع مشاجرة بين محامي وشخص وزوجته بمنطقة عزبة الجزار لندر شربين محافظة الدقهلية.

لمزيدٍ من التفاصيل: إصابة 8 في شجارين مُختلفين بالدقهلية

تواصل جهات التحقيق الكشف عن اسباب حادث دهس جسر السويس، وصرح عدد من شهود العيان بأن سائق السيارة كان يقودها بسرعة جنونية.

وكشفت تحقيقات نيابة السلام، حول اتهام سائق سيارة ميكروباص بالاصطدام بـ5 أشخاص خلال عبورهم الطريق بجسر السويس عن أسباب الحادث.

وأضاف الشهود خلال التحقيقات أن السائق لم يتمكن من السيطرة على الفرامل فاصطدم بالمواطنين أثناء توقفهم على الطريق، وأن سرعته الزائدة السبب في الحادث.

لمزيدٍ من التفاصيل: كشف ملابسات حادث دهس جسر السويس

تواصل الأجهزة الأمنية بقنا، جهودها لحل لغز العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بمدينة قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، اخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شخص بمدينة قفط، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تبين أنها لشخص خمسيني وفي حالة تعفن، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

لمزيدٍ من التفاصيل: حل لغز العثور على جثة في ظروف غامضة بقنا

حوادث الطرق تُواصل حصد الأرواح

لقى شخص مصرعه وأصابة 7 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 7 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

لمزيدٍ من التفاصيل: مصرع شخص وإصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي

تواصل الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التى أكدت استخدام المتهمين أنشطتهما الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتراكهما فى الاتجار بالعملة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الغير مشروعة المشار إليها.

لمزيدٍ من التفاصيل: التحقيق في قضية غسيل أموال بقيمة ٥ مليون جنيه