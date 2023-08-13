ردود أفعال قوية بعد تصريحات وليد الفراج بشأن ديربي الكرة المصرية

شهدت الساعات الأخيرة ردود أفعال واسعة بعد تصريحات الإعلامي السعودي وليد الفراج بشأن ديربي الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي.

الأزمة بدأت عندما وصف أحد الجماهير ديربي القاهرة بأنه ديربي العالم والأقوى في المنطقة العربية، ما دفع الفراج للرد والتقليل من رأيه بأن الديربي المصري لا يشاهد سوى في مصرفقط متعجبًا بأنه كيف لبطولة محلية لا تٌشاهد سوى من أهل البلد لتكون الأقوى في المنطقة.

وتابع الفراج حديثه بأن الدوري السعودي أصبح عالمي وينقل على مستوى 40 قناة عالمية بسبب قوته والنجوم المتواجدة به.

تصريحات وليد الفراج التي من شأنها قللت من قوة ديربي الأهلي والزمالك لصالح ديربي الرياض بين الهلال والنصر، لاقت ردود أفعال واسعة من النقاط والمسؤولين المصريين وامتدت إلى الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي التي أكدت على قوة الديربي المصري وبقاؤه على القمة في المنطقة.

تصريحات الفراج دفعت أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على الواقعة والتأكيد على قوة الدوري المصري، قائلا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، "ديربي الكرة المصرية الأقوى والأكبر في الشرق الأوسط شاء من شاء وأبى من أبى".

ومن جانبه اتفق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، مع الفراج في جزئية واختلف في أخرى، حيث أكد أن الدوري السعودي ابتعد كثيرًا بقوته عن دوريات المنطقة العربية، بتطبيق القانون والعدالة على جميع الفرق وليس بجذب أبرز نجوم الكرة من أوروبا.

ويختلف سامي في سياسيات الكرة السعودية من حيث الإنفاق المالي الغير مخطط ومدروس لافتًا أن العائدات لن تغطي حجم الإنفاق.

فيما ترك محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تعليقًا على تصريحات الفراج، بأن الدوري السعودي هو الأقوى في المنطقة مطالبًا القائمين على الكرة في مصر بالاعتراف بالخطأ وتصحيح الأمور.

وأضاف الدماطي أن منظومة النادي الأهلي هي الأنجح في مصر وأنها السبب في بقاء الكرة المصرية على قيد الحياة.

وشدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية أن ديربي الأهلي والزمالك هو الأقوى في المنطقة العربية ولا يمكن مقارنتها بأي شئ آخر، على الرغم من غياب الجماهيرالتي أثرت بصورة ما على مباراة القمة.