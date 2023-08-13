شاهد.. وليد الفراج يفتح النار على الكرة المصرية بسبب ديربي الهلال والنصر

شن الإعلامي السعودي وليد الفراج هجومًا حادًا على مشجع مصري حاول توجيه رسالة له خلال برنامجه للحديث عن مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والنصر أمس في نهائي البطولة العربية للأندية.

وتوج فريق النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية العربية " بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي البطولة.

ووجه أحد المصريين رسالة إلى وليد الفراج خلال برنامجه قال فيها: "أيه اللي أنت بتقوله ده يا عم وليد، نصر وهلال أيه اللي ديربي الشرق الأوسط، يبقى الأهلي والزمالك ديربي العالم ؟!".

وقال الفراج ردًا على المشجع المصري: " معلش يا محمد الوضع الآن مختلف، النصر والهلال في مكان تاني، أنا أحترم الكرة المصرية، لكن الأهلي والزمالك ديربي على مستوى الكرة المصرية فقط ".

وأضاف الفراج: " أرجوك يا أستاذ محمد، خليك على جنب، أنت تتكلم عن دوري محدش يشوفه إلا في البلد نفسها بس، أنا أتكلم عن دوري سعودي على مستوى كبير وينقل عبر 40 قناة على مستوى العالم، حاول تتكيف مع المرحلة الجاية ".

تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو في نهائي البطولة العربية

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة قوية في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة الهلال والنصر التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة العربية للأندية.

وكشفت تقارير سعودية قبل قليل عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها كريستيانو رونالدو والتي حرمته من استكمال المباراة في الأشواط الإضافية بعد تسجيله هدفي العالمي في اللقاء.

وأكدت الفحوصات الأولية أن اللاعب يعاني من كدمة فقط في القدم وسيحتاج لراحة بسيطة من أجل العودة للمشاركة، وقدم يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة بالدوري.