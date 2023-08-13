انتفاضة مصرية للرد على وليد الفراج ومطالب بعودة الجماهير

تصدر تعليق الإعلامى السعودي وليد الفراج حديث الوسط الرياضي في الساعات الأخيرة، وذلك بعدما سخر من ديربي الكرة المصرية بين القطبين الأهلي والزمالك، وأنه لا يتابعه سوى الجمهور المصري، عكس ما يحدث في الكرة السعودية ونهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر الذي شاهده الوطن العربي والعالم.

وسخر وليد الفراج من الكرة المصرية، قائلًا "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط، بعد الصفقات العالمية التي جاءت للدوري السعودي هذا الصيف، وأن مباراة الأهلي والزمالك أصبحت ديربي داخل مصر فقط، بسبب تراجع مشاهدة الدوري المصري، الذي لا يشاهده إلا أهل مصر، بينما الدورى السعودى يتم نقله عبر 40 قناة عالمية.

وشهدت الساعات الأخيرة ردود أفعال كثيرة حول تعليق وليد الفراج الساخر، فهناك من يرى أنه واقع ولابد من تطوير الكرة المصرية والنظر للدول الأخري لمجاراة التطور الكروي، بينما يرى الجانب الآخر أن عراقة وتاريخ الديربي المصري تجعله الأولي في الوطن العربي.

ونعرض في السطور التالية ردود أفعال على تعليق وليد الفراج:

تعليق ثروت سويلم:

ورد ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": كل الاحترام للهلال والنصر والكرة السعودية، الإعلامي السعودي وليد الفراج مسؤول عن تصريحاته، لا توجد مقارنة بين ديربي الأهلي والزمالك وأي ديربي في الوطن العربي حتى في وجود رونالدو أو ساديو ماني، الأهلي والزمالك أمر مختلف".

تعليق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة:

كتب أحمد دياب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

ديربي الكرة المصرية الأقوى والأكبر في الشرق الأوسط شاء من شاء وأبى من أبى.

تعليق أحمد دياب

تعليق نجيب ساويرس "حان الوقت لعودة الجماهير"

جاء تعليق نجيب ساويرس على وليد الفراج، ردًا على أحد متابعيه، الذي قال: "هتجاهل الطريقة الـ... اللي الأستاذ بيتكلم بيها بس كلنا عارفين إن وجود الأهلي في اي ماتش بيجيب مشاهدات وتفاعل أكبر من أندية السعودية كلها فما بالك بماتش مع الزمالك! كون إن بلدنا مش حابه تظهر ده بمنعها للجمهور من الحضور ده لا يعني إننا نشكك في الحقيقة دي".

نجيب ساويرس

تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي

كما علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تصريحات الإعلامي السعودي وليد الفراج وقال: “لو عايزين نعترف بالخطأ ونصلح يبقى لازم نقول إن كلام الإعلامي السعودي صحيح 100% وهذه الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة”.

محمد الدماطي

تعليق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة

بينما اتفق ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، مع الفراج في جزئية، واختلف في أخرى، حيث أكد أن الدوري السعودي ابتعد كثيرًا بقوته عن دوريات المنطقة العربية، بتطبيق القانون والعدالة على جميع الفرق، وليس بجذب أبرز نجوم الكرة من أوروبا.

تعليق مجدي عبدالغني

بينما علق مجدي عبد الغني في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ملعب الشمس”: ”أتمنى الرسالة تكون وصلت ومنزعلش إن غيرنا بيتقدم وبنفرح بتقدم السعودية، التاريخ لوحده ميلعبش ومش هيعمل حاجة المهم العمل، السعودية قلبوا النصر لميلان والهلال لإنتر ميلان، ومتأكد أن الناس هتدور على الدوري السعودي علشان يشوفوا رونالدو وبنزيما وفيرمينيو”.