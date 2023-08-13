الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية

المعهد الفني الصحي
المعهد الفني الصحي الشرطي

فتحت وزارة الداخلية الباب للإلتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية 2023، وأعلنت عن أماكن سحب الكراسات.

سحب الكراسات مستمر حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023، بعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة، على أن تسلم  حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 بمقر المعهد "الفنى الصحى الشرطى" بمستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

أماكن سحب الكراسات

ووفق الوزارة فأن الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية "علمي" يجب عليهم سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية من مستشفيات الشرطة الكائنة بـ" "مدينة نصر – طنطا – الإسكندرية – أسيوط".

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حملة مكثفة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

شروط التقديم 

 -أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.

-ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور.

 - الوزن  لايزيد عن ناتج طرح 100 من طوله.

-الحصول على الشهادة الثانوية العامة شعبة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" للعام الدراسي الحالى (2022- 2023) بحد أدنى 60%.

 -لاتقل النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

 -تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً بالنسبة للذكور.

- تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.

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نتائج مُبهرة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

- أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

-ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.

-أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

 -ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

-أن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، وأن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لاحتياجات العمل.

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