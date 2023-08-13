الدنمارك تواصل أعمالها الاستفزازية بحرق نسخ من المصحف الشريف مجددًا

باتت ظاهرة حرق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارات في السويد والدنمارك تثير امتعاض قطاعات واسعة من المسلمين في جميع أنحاء العالم، لاسيما وأن من يقوم بتلك الأعمال الاستفزازية ينتهجها باسم حرية التعبير لتبرير تلك الأفعال المشينة.

وما زالت تلك الأعمال الاستفزازية تتصاعد يومًا بعد الآخر، وكان أخرها قبل ساعات، إذ أقدمت مجموعة دنماركية عنصرية معادية للإسلام، تدعى "الوطنيون الدنماركيون" على حرق نسخة من القرآن أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاجن.

كشفت وكالة "الأناضول"، أن أعضاء هذه المجموعة المشاركين في الاعتداء قاموا برفع لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام ونشروا هذه اللحظات عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن "تحركاتهم الاستفزازية" جرت تحت حراسة من الشرطة الدنماركية.

جدير بالذكر أنه، شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الثلاثاء الماضي، عمليات اعتداء جديدة على المصحف الشريف وقام أعضاء مجموعة "الوطنيون الدنماركيون" أيضًا بحرق نسخ من المصحف أمام سفارات تركيا والجزائر وباكستان وإندونيسيا وإيران في كوبنهاجن.

وفي وقت سابق، دعت منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء إلى النظر في اتخاذ قرارات بشأن علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها الاعتداء على المصحف الشريف، مشيرة إلى أنها سترسل وفدًا إلى الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفضها لتلك الممارسات.

وتصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ضد البلدين.