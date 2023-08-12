استطلاع رأي: أكثر من نصف الدنماركيين ضد حرق كتاب الله

يعتقد أكثر من نصف الدنماركيين، بأن على الحكومة أن تحظر "استعراضات" حرق كتاب الله، حسبما أفادت قناة "تي في 2" استنادًا لاستطلاع أجرته ميغافون، مساء اليوم السبت.

وأظهر استطلاع الرأي أن غالبية الدنماركيين في الواقع سيؤيدون الحكومة في حال قررت حظر حرق القرآن، من منطلق عدم المساس بثقافات وديانات الشعوب الأخرى.

حظر حرق القرآن

ويُشير الاستطلاع إلى أن 27% من المشاركين "يوافقون بشدة" على حظر حرق القرآن، بينما 24%، "يؤيدون بدرجة ما" حظر هذا الفعل.

وأشارت قناة "تي في 2" في تقريرها إلى أن 51% من المشاركين يؤيدون الحظر، مقابل 39% يعتقدون أنه لا يتوجب فرض حظر.

من ناحية أخرى، يُشير الاستطلاع إلى أن 20% من المشاركين "يعارضون بدرجة ما" التوجه الحكومي لحظر حرق القرآن، في حين أن 19% "يعارضون ذلك بشدة".

وأكد التقرير أن الحكومة الدنماركية لم تقدم بعد مقترحات محددة بشأن حظر "استعراضات" حرق القرآن.

جدير بالذكر أن المسح الاجتماعي جرى في أغسطس، بمشاركة 1008 أشخاص.

وجرى مُؤخرًا في السويد والدنمارك تنظيم "استعراضات" تم خلالها تدنيس وحرق القرآن الكريم، كتاب المسلمين المقدس، وقد أدانت منظمة الدول الإسلامية، والعديد من الدول الأعضاء في المنظمة هذه الأعمال بشدة.