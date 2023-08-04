محمد الباز: "حرق المصحف أصبح ظاهرة ممنهجة ولم يعد حوادث فريدة" (شاهد)

أكد الإعلامي محمد الباز، أن العالم الإسلامي يمر اليوم بأحداث مؤسفة، إذْ لم يعد حرق المصحف عملًا فرديًّا، وبعدما كان مجرد حادث يقوم به أحد الموتورين من راغبي الشهرة، وتنقله وسائل الإعلام، تحوَّلَ لمنهج وظاهرة.

قال "الباز" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة: “إن مجموعة من المواطنين في الدنمارك يسمون أنفسهم الوطنيين الدنماركيين، أخذوا نسخًا من المصحف أحرقوها أمام سفارات مصر والسعودية والعراق وتركيا، وصرحوا أنهم سيحرقون المصحف في كل مكان في الدنمارك في تحدي وبجاحة وهمجية شديدة”.

أشار إلى أن : "حرق المصحف أصبح يحدث تحت حراسة أمنية مشددة، والقرآن أكثر كتاب مقدس يُهان ويحرق، ويتعرض للإساءة، لذا في 26 يوليو الماضي، وافقت الأمم المتحدة على قرار صاغته المغرب، يفيد بأن جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

عاصفة حرق المصحف تعود من جديد أثناء المؤتمر الإسلامي بالسويد:

لم تهدأ عاصفة الإدانات على حرق المصحف في السويد، حتى تلوح رياح غضب جديدة محملة بمخاوف من تأجيج المشاعر، بعدما قام شخصان بحرق نسخة من المصحف، أمام مبنى البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم، في حلقة جديدة من الاعتداءات على الكتاب المقدس لدى المسلمين.

جاء الحادث المتطرف الأخير أثناء اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، بالسويد، في جلسة استثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة التي تشهدها دولتا شمال أوروبا بشأن حرق الكتب السماوية، وعدم تمكن السلطات من منع الجاني بموجب القوانين الدستوري التي تزعم أن هذه التصرفات تقع في نطاق حرية تعبير.

وهناك الكثير من الطلبات المختلفة تم تقديمها مؤخرًا لحرق الكتب السماوية الثلاثة، ومن جهتها أعلنت حكومة الدنمارك، أنها ستدرس سبلًا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة.

أشارت الحكومة إلى أن مخاوف أمنية، بعد ردود عنيفة على احتجاجات في الدنمارك والسويد تخللها حرق نسخ من القرآن، مؤكدةً أنها ستسعى لإيجاد "أداة قانونية" تمكن السلطات من التدخل لوقف هذه الممارسات التي سيترتب عليها عواقب سلبية كبيرة على الدنمارك.

فيما أعلنت الحكومة السويدية إنها تدرس حلًّا مماثلًا، لكن الأحزاب اليمينية في كلا البلدين شجبت المبادرات وقال البعض إنه لا يمكن المساس بحرية التعبير، وفق "فرانس برس".

قال عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن صمت المجتمع الدولي ومنظماته وعدم ردع الأفكار والتحركات المتطرفة بموجب قانون، سيدخل الجميع في دائرة من العنف وسيسهم في نشر خطاب الكراهية والتطرف، ويهدر كل الجهود التي تبذل لنشر مبادئ التسامح والتعايش الديني وقبول الآخر.

طالب رئيس البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية بالمضي نحو تفعيل أشكال المقاطعة كافة مع السويد، وعدم السفر إليها والضغط بشتى السبل حتى توقف السلطات السويدية السماح لهؤلاء المتطرفين ببث سمومهم وأفعالهم المشينة على أراضيها تحت دعوات حرية الرأي، موضحًّا أن دعمها لهؤلاء المجرمين يعد انتهاكًا صارخًا لكل قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية المعنية بذلك.

أدان رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة إقدام متطرفين على إحراق صفحات من المصحف الشريف أمام البرلمان في العاصمة السويدية ستوكهولم، والذي تزامن مع الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي اليوم لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نُسخٍ من المصحف الشريف في عدد من الدول الغربية، محذرًا الحكومة السويدية من تجاهل الدعوات والتحركات الدبلوماسية التي قامت بها عددٌ من الدول العربية ردًّا على السماح لها بحرق المصحف الشريف على أراضيها.

تدهورت العلاقات مؤخرًا بين السويد والدنمارك من جهة والكثير من الدول الإسلامية بعد جرائم التطرف وحرق الكثير من نسخ المصحف الشريف في البلاد.

وفقًا للمواثيق الأممية تعد كل أشكال حرية التعبير مشروعة ومكفولة عندما لا تفضي إلى إثارة النعرات الدينية والمذهبية التي تهدد السلم المجتمعي وأمن المجتمعات المحلية والعالمية وتضعف النسيج الاجتماعي.